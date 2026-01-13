В Рязанской области выявили нарушения в уборке придомовых территорий

Госжилинспекция Рязанской области провела проверку качества уборки придомовых территорий, состояния кровель домов и контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса ЖКХ и энергетики региона. По итогам проверки выявлены нарушения, касающиеся ненадлежащей очистки придомовых территорий и входных групп домов от снега, а также отсутствия работ по удалению наледи и сосулек с кровель. В связи с этим инспекция рассматривает возможность привлечения к административной ответственности управляющих компаний «Олимп Сервис» и «Фаворит». Кроме того, еще нескольким управляющим компаниям направят предостережения о необходимости устранения выявленных нарушений.

Госжилинспекция Рязанской области провела проверку качества уборки придомовых территорий, состояния кровель домов и контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса ЖКХ и энергетики региона.

По итогам проверки выявлены нарушения, касающиеся ненадлежащей очистки придомовых территорий и входных групп домов от снега, а также отсутствия работ по удалению наледи и сосулек с кровель. В связи с этим инспекция рассматривает возможность привлечения к административной ответственности управляющих компаний «Олимп Сервис» и «Фаворит».

Кроме того, еще нескольким управляющим компаниям направят предостережения о необходимости устранения выявленных нарушений.