В Рязани задержан участник «слоновской» ОПГ

В Рязани задержали 54-летнего мужчину, бывшего участника «слоновской» преступной группы, по подозрению в организации наркопритона. В его квартире на улице Великанова регулярно собирались люди для употребления синтетических наркотиков. Ранее задержанный был осужден в 2000 году и неоднократно привлекался за наркопреступления. По данным полиции, он сдавал жильё наркозависимым за наркотики. При обыске задержали хозяина и троих гостей в состоянии опьянения, изъяли предметы с остатками метадона и N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ, мужчине грозит срок до 4 лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали 54-летнего мужчину, ранее входившего в состав «слоновской» преступной группировки, по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что в его квартире на улице Великанова регулярно собирались мужчины и женщины для совместного употребления синтетических наркотиков.

Хозяин квартиры в 2000 году был осужден в рамках известного судебного процесса. После отбытия наказания мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников управления по контролю за наркотиками и привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, злоумышленник предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам за вознаграждение в виде запрещенных препаратов. В ходе неожиданного визита оперативников в квартиру были задержаны не только хозяин, но и трое его гостей, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, с остатками метадона и производного N-метилэфедрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: Рязанская полиция.