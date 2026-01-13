Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-5°
Чтв, 15
-9°
ЦБ USD 78.79 0.56 13/01
ЦБ EUR 91.97 -0.12 13/01
Нал. USD 79.60 / 79.60 13/01 14:05
Нал. EUR 92.54 / 93.77 13/01 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
2 913
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 238
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 289
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани задержан участник «слоновской» ОПГ
В Рязани задержали 54-летнего мужчину, бывшего участника «слоновской» преступной группы, по подозрению в организации наркопритона. В его квартире на улице Великанова регулярно собирались люди для употребления синтетических наркотиков. Ранее задержанный был осужден в 2000 году и неоднократно привлекался за наркопреступления. По данным полиции, он сдавал жильё наркозависимым за наркотики. При обыске задержали хозяина и троих гостей в состоянии опьянения, изъяли предметы с остатками метадона и N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ, мужчине грозит срок до 4 лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали 54-летнего мужчину, ранее входившего в состав «слоновской» преступной группировки, по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что в его квартире на улице Великанова регулярно собирались мужчины и женщины для совместного употребления синтетических наркотиков.

Хозяин квартиры в 2000 году был осужден в рамках известного судебного процесса. После отбытия наказания мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников управления по контролю за наркотиками и привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, злоумышленник предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам за вознаграждение в виде запрещенных препаратов. В ходе неожиданного визита оперативников в квартиру были задержаны не только хозяин, но и трое его гостей, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, с остатками метадона и производного N-метилэфедрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: Рязанская полиция.