В Рязани задержан участник «слоновской» ОПГ

В Рязани полицейские задержали 54-летнего мужчину, ранее входившего в состав «слоновской» преступной группировки, по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что в его квартире на улице Великанова регулярно собирались мужчины и женщины для совместного употребления синтетических наркотиков.
Хозяин квартиры в 2000 году был осужден в рамках известного судебного процесса. После отбытия наказания мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников управления по контролю за наркотиками и привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По предварительной информации, злоумышленник предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам за вознаграждение в виде запрещенных препаратов. В ходе неожиданного визита оперативников в квартиру были задержаны не только хозяин, но и трое его гостей, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, с остатками метадона и производного N-метилэфедрона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Фото: Рязанская полиция.