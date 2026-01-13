В Рязани продажи лекарств в декабре выросли на 31%

Продажи лекарств в аптеках Рязани в декабре выросли примерно на 31% при умеренном росте цен. Об этом сообщает Megapteka. Основной вклад в рост продаж по стране внесли препараты от простуды, спрос на которые увеличился на 123%, а также лекарства от инфекций: на 43%.

В целом по крупнейшим городам России аптечный рынок показал сезонный рост: продажи в рублях увеличились в среднем на 21,2%, а в упаковках более чем на 20%. При этом средние цены снизились на 1,7%.

Среди категорий с наибольшим ростом оказались лекарства от инфекций, препараты для эндокринной системы, средства от аллергии, а также лекарства для лечения заболеваний ЖКТ, печени, сердца и сосудов.