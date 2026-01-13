В Рязани осудят владельцев массажного салона, в котором оказывали интим-услуги

Установлено, что с апреля 2024 года по июнь 2025 года в массажном салоне девушки из Рязани и соседних регионов предоставляли интим-услуги. Все происходило в арендованном офисном помещении города. Подпольный массажный салон «накрыли» полицейские. Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Рязани. Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани осудят мужчину и четырех женщин за организацию проституции. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

