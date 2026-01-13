В праздники более тысячи рязанцев прошли диспансеризацию в поликлинике № 2

В период новогодних праздников диспансеризацию в Городской поликлинике № 2 прошли 1229 рязанцев. Об этом сообщает областная клиническая больница имени Н. А. Семашко.

В период новогодних праздников диспансеризацию в Городской поликлинике № 2 прошли 1229 рязанцев. Об этом сообщает областная клиническая больница имени Н. А. Семашко.

В медучреждении отметили, что жители проходили осмотры и в выходные дни. Диспансеризация помогает выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

Пройти осмотр можно в отделении медицинской профилактики, кабинет 126, в будние дни с 8:15 до 19:00, в субботу с 9:15 до 14:30, без предварительной записи.

Фото: областная клиническая больница имени Н. А. Семашко.