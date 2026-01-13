В Госдуме предложили сделать дифференцированной ставку по семейной ипотеке

В России ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной и будет зависеть от количества детей в семье. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает телеканал «Россия 24». «Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — отметил Аксаков. Так, предполагается, если в семье рождается первый ребенок, ставка может составлять 10%, за второго — 6%, а за третьего — 4%. Кроме того, эти ставки будут снижаться в зависимости от изменения ключевой ставки Центробанка.

Также депутат отметил, что семьи с большим количеством детей смогут рассчитывать на дополнительные стимулы, такие как кредитные каникулы до полутора лет и льготы при получении финансовых услуг.