Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-5°
Чтв, 15
-9°
ЦБ USD 78.79 0.56 13/01
ЦБ EUR 91.97 -0.12 13/01
Нал. USD 79.60 / 79.60 13/01 14:05
Нал. EUR 92.54 / 93.77 13/01 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
2 912
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 238
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 289
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили сделать дифференцированной ставку по семейной ипотеке
В России ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной и будет зависеть от количества детей в семье. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает телеканал «Россия 24». «Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — отметил Аксаков. Так, предполагается, если в семье рождается первый ребенок, ставка может составлять 10%, за второго — 6%, а за третьего — 4%. Кроме того, эти ставки будут снижаться в зависимости от изменения ключевой ставки Центробанка.

В России ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной и будет зависеть от количества детей в семье. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает телеканал «Россия 24».

«Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — отметил Аксаков.

Так, предполагается, если в семье рождается первый ребенок, ставка может составлять 10%, за второго — 6%, а за третьего — 4%. Кроме того, эти ставки будут снижаться в зависимости от изменения ключевой ставки Центробанка.

Также депутат отметил, что семьи с большим количеством детей смогут рассчитывать на дополнительные стимулы, такие как кредитные каникулы до полутора лет и льготы при получении финансовых услуг.