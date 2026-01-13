В 2026 году на Земле участятся магнитные бури

По словам учёных, за первые 11 дней 2026 года уже произошло две бури. Отмечается, что количество вспышек на Солнце будет оставаться высоким ещё один-два года. Притом сильных бурь будет мало, в основном они будут класса G1-G2. Уход солнечной активности в ноль прогнозируется на конец 2029 года. Новый пик придётся на 2034-2035-й годы.

