Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 500
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 284
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 364
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 180
У 17% рязанцев карьера в 2025 году сложилась лучше, чем годом ранее
17% жителей Рязанской области считают, что в 2025 году их карьера сложилась лучше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter со ссылкой на результаты опроса.

Чаще положительную оценку давали молодые люди 18-24 лет (их 25%). Среди респондентов 55+ так ответили только 15%. Негативную оценку чаще давали участники опроса в возрасте 35-44 лет и 25-34 лет.

Лучшие карьерные итоги отметили специалисты из сфер маркетинга, рекламы и PR, добычи сырья и безопасности. Хуже всего год сложился у работников в закупках, IT и логистике.

Среди личных достижении за год участники опроса чаще всего называли смену работы, уход с нелюбимой должности, повышение доходов и успешный отдых.