У 17% рязанцев карьера в 2025 году сложилась лучше, чем годом ранее

17% жителей Рязанской области считают, что в 2025 году их карьера сложилась лучше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter со ссылкой на результаты опроса.

Чаще положительную оценку давали молодые люди 18-24 лет (их 25%). Среди респондентов 55+ так ответили только 15%. Негативную оценку чаще давали участники опроса в возрасте 35-44 лет и 25-34 лет.

Лучшие карьерные итоги отметили специалисты из сфер маркетинга, рекламы и PR, добычи сырья и безопасности. Хуже всего год сложился у работников в закупках, IT и логистике.

Среди личных достижении за год участники опроса чаще всего называли смену работы, уход с нелюбимой должности, повышение доходов и успешный отдых.