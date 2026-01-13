Скончался бывший тренер нескольких российских клубов Беньяминас Зелькявичюс

Бывший главный тренер «Жальгириса», сборной Литвы и ряда российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Литовской футбольной федерации.
Причина смерти не уточняется.
Литовская футбольная федерация выразила глубокие соболезнования родственникам покойного и всему футбольному сообществу. Зелькявичюс, в качестве футболиста, большую часть своей карьеры провел в «Жальгирисе», забив 50 голов в 331 матче.
После завершения карьеры игрока он стал тренером и добился значительных успехов с «Жальгирисом», выведя команду в высшую лигу чемпионата СССР в 1982 году и завоевав бронзовые медали чемпионата в 1987 году. В его тренерской карьере также были такие клубы, как венская «Австрия», волгоградский «Ротор», а также сборная Литвы, «КАМАЗ», «Шинник», «Балтика», «Луч-Энергия» и «Металлург» из Лиепаи.
С 2015 года Зелькявичюс занимал пост председателя Совета литовских футбольных тренеров, а с 2020 года стал почетным президентом Литовской футбольной федерации.
Фото: Литовская футбольная федерация.