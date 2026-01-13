Рязань
Скончался бывший тренер нескольких российских клубов Беньяминас Зелькявичюс
Фото: Литовская футбольная федерация.