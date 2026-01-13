Скончался бывший тренер нескольких российских клубов Беньяминас Зелькявичюс

Бывший главный тренер «Жальгириса», сборной Литвы и ряда российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался на 81‑м году жизни, сообщает Литовская футбольная федерация. Причина смерти не уточняется. Зелькявичюс большую часть карьеры провёл в «Жальгирисе» как игрок, забив 50 голов в 331 матче. В качестве тренера вывел команду в высшую лигу СССР в 1982 году и завоевал бронзу в 1987‑м. Также тренировал венскую «Австрию», волгоградский «Ротор», сборную Литвы и российские клубы «КАМАЗ», «Шинник», «Балтика», «Луч-Энергия», а также «Металлург» из Лиепаи. С 2015 года был председателем Совета литовских футбольных тренеров, с 2020‑го — почётным президентом Литовской футбольной федерации.

Фото: Литовская футбольная федерация.