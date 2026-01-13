Россияне смогут проверить на «Госуслугах» данные о такси

Теперь на «Гослуслугах» можно проверить, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона. Сделать это можно следующим образом: Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». Воспользоваться сервисом «Проверка легкового такси на законность» и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси. Данные отображаются из системы Минтранса «Такси». Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность их работы. О нарушениях можно сообщить через Платформу обратной связи (ПОС).

