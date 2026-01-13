Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на «Госуслугах»

В список попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или их объявляли в розыск приставы. Известно, что сервис доступен всем пользователям портала. Также в Минцифры считают, что он поможет оценить добросовестность человека.

