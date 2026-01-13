Кошку Ефросинью из Рязани номинировали на международную премию

Кошку Ефросинью, которая живет в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества, номинировали на международную премию «Мои ласковый и нужный зверь», сообщает пресс-служба центра.

Награду часто называют «лохматым Оскаром». Ефросинья участвует в номинации «Братья наши».

В 2025 году кошка также участвовала в конкурсе «Хвостатый хранитель», который проводило Министерство культуры России.

Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.