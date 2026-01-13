К концу января в России подорожают продукты питания, алкоголь и кофе

К концу января многие продукты питания, алкоголь и кофе подорожают. Об этом сообщил Life.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко. По его словам, рост цен связан с повышением акцизов, окончанием праздничных акций и увеличением себестоимости из-за затрат на энергию, логистику и сырье.

