Apple поднимет цены на свои подписки для россиян впервые за 10 лет

Apple планирует повысить цены на свои подписки для пользователей из России на 19%, сообщает издание Iphones. Подорожание затронет сервисы Apple Music, Apple TV, iCloud и Apple One. По данным издания, рост цен связан с повышением НДС.

Подорожание затронет сервисы Apple Music, Apple TV, iCloud и Apple One. По данным издания, рост цен связан с повышением НДС. Месячная подписка на Apple Music может вырасти до 199 рублей, на Apple TV до 249 рублей. Изменения могут коснуться и подписок внутри сторонних приложений в App Store.

Источник также сообщил, что компания может приурочить обновление цен в России к запуску сервиса Apple Health на базе искусственного интеллекта. В издании отметили, что последний раз Apple меняла стоимость цифровых услуг для россиян в 2015 году.