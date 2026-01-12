За ночь над регионами России сбили 13 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре дрона сбили над территорией Ростовской области, по два — над Республикой Крым, Республикой Адыгея, Курской областью и акваторией Черного моря, еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.