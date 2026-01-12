Вступил в силу приговор фигуранту по делу экс-главы рязанского минстроя

В ноябре 2025 года Советский райсуд Рязани признал Ерпылева виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранта дела лишили на пять лет права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Рязанский облсуд оставил приговор без изменения. 12 января он вступил в законную силу.