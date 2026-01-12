В Саратовской области шесть человек отравились угарным газом

В жилом доме в городе Балаково Саратовской области обнаружили тела шести человек. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Тела нашли 12 января в одной из квартир дома на улице Академика Жук. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам областной службы спасения пришлось вскрывать входную дверь.

Среди погибших члены одной семьи: 50-летний мужчина, 45-летняя женщина и двое их сыновей в возрасте 9 и 4 лет. Личности еще двух человек устанавливаются.

Следователи предполагают, что причиной трагедии стала неисправность газового оборудования, из-за которой произошло накопление угарного газа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Фото: СУ СК России по Саратовской области.