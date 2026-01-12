В Рязанской области в праздники задержали более 60 пьяных водителей

С 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года на дорогах Рязанской области задержали и отстранили от управления автомобилем 66 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года на дорогах Рязанской области задержали и отстранили от управления автомобилем 66 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Среди задержанных пятеро повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, а 15 отказались проходить освидетельствование.

Правоохранители призвали водителей соблюдать правила безопасности даже в праздничные дни.