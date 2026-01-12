В Рязанской области на ярмарках выходного дня продали товаров на 323 миллиона

В Рязанской области подвели итоги работы ярмарок выходного дня за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза региона. В этом году ярмарки прошли 51 раз, и местные производители продали товаров на 323 миллиона рублей. Рязанцы приобрели более 1,1 тысячи тонн продовольственных товаров, включая 180 тонн мяса, 51 тонну рыбы, 2 миллиона яиц, 105 тонн колбас, 130 тонн молочной продукции, 170 тонн хлебобулочных изделий, а также значительные объемы картофеля, овощей, фруктов и меда. В следующем году субботние ярмарки начнут работать с 17 января на пяти площадках города.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил, что ярмарки выходного дня проводятся в Рязани уже 18 лет и продолжают оставаться популярными как среди горожан, так и среди производителей.

По словам министра, несмотря на рост интернет-торговли и магазинов у дома, ассортимент ярмарок остается уникальным. Продукция местных фермеров и небольших пищевых производств представлена только на этих мероприятиях. Прямая продажа «от фермера — к потребителю» позволяет предлагать свежие и качественные продукты по доступным ценам, которые в некоторых случаях до 45% ниже средних потребительских цен в Рязани.

Фото: минсельхоз Рязанской области