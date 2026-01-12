Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-1°
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-9°
ЦБ USD 78.79 0.56 13/01
ЦБ EUR 91.97 -0.12 13/01
Нал. USD 80.05 / 80.00 12/01 18:25
Нал. EUR 93.00 / 94.40 12/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 154
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 093
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 128
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 066
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани образовались 9-балльные пробки
Заторы образовались вечером в понедельник, 12 января. Проезд затруднен на улицах Ленина, Введенской, Маяковского, Свободы, Чапаева, Есенина, Гагарина, Циолковского, Новой, Спортивной, Дзержинского, Каширина, Семинарской, Соборной, Грибоедова, Зубковой. Также пробки образовались на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, Северной окружной. Согласно «Яндекс Картам», на улицах Зубковой, Циолковского, Есенина произошли аварии.

Рязань встала в 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».

Заторы образовались вечером в понедельник, 12 января.

Проезд затруднен на улицах Ленина, Введенской, Маяковского, Свободы, Чапаева, Есенина, Гагарина, Циолковского, Новой, Спортивной, Дзержинского, Каширина, Семинарской, Соборной, Грибоедова, Зубковой.

Также пробки образовались на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, Северной окружной.

Согласно «Яндекс Картам», на улицах Зубковой, Циолковского, Есенина произошли аварии.