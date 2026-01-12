В Рязани образовались 9-балльные пробки
Заторы образовались вечером в понедельник, 12 января. Проезд затруднен на улицах Ленина, Введенской, Маяковского, Свободы, Чапаева, Есенина, Гагарина, Циолковского, Новой, Спортивной, Дзержинского, Каширина, Семинарской, Соборной, Грибоедова, Зубковой. Также пробки образовались на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, Северной окружной. Согласно «Яндекс Картам», на улицах Зубковой, Циолковского, Есенина произошли аварии.
