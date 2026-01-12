В России предложили включить декретный отпуск в срок отработки для целевиков

В Госдуме предложили внести изменения в правила трудовой отработки для выпускников-целевиков, включив отпуск по уходу за ребенком в срок обязательной работы. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, направленное главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

Авторы инициативы подчеркнули, что женщины, находящиеся в декретном отпуске, сталкиваются с трудностью выполнения обязательств по целевому договору, так как время, проведенное в декрете, не учитывается в сроках отработки. Из-за этого возникают дополнительные сложности для молодых матерей, которые после окончания учебы обязаны работать в определенном месте без учета времени, проведенного в отпуске.

Депутаты считают, что такая практика противоречит госполитике по поддержке рождаемости и предлагает рассмотреть возможность частичного включения декретного отпуска (например, одного года или 50%) в срок обязательной трудовой отработки. Они уверены, что реализация данной меры создаст более справедливые условия для молодых специалистов и поможет сбалансировать интересы работодателей и работников.