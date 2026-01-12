В новогодние праздники рязанские полицейские изъяли более 700 литров алкоголя

В новогодние праздники, с 31 декабря по 11 января, полицейские провели в Рязанской области рейды, во время которых изъяли более 700 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

В барах, кафе, магазинах и торговых павильонах региона полицейские установили 29 нарушений и изъяли 705 литров алкоголя.

В Рязани на улице Западной нашли 40 литров спиртного, которое продавали без лицензии. В одном из кафе Михайловского района изъяли 22 литра немаркированного алкоголя.

В гараже жителя Сасова обнаружено 83 литра контрафактного спиртного.

Возбуждено 11 административных расследований. Проводятся проверки.

Кроме того, проведены рейды по мигрантам. Полицейские поймали 12 иностранцев, нарушивших правила въезда или пребывания в России. Составлены административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы с выдворением.

10 рязанцев фиктивно прописали у себя дома 25 мигрантов. На них завели уголовные дела.