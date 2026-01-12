В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплаты не ниже инфляции

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о ежегодной обязательной индексации заработных плат не реже одного раза в год и на уровне не ниже официальной инфляции. Инициативу подготовили как поправки к статье 134 Трудового кодекса РФ, одним из авторов стал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

Сейчас работодатели обязаны индексировать зарплаты для сохранения покупательной способности, однако закон не устанавливает конкретные сроки и периодичность. Новый проект закрепит четкое требование проводить индексацию минимум раз в год и не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

По словам Нилова, изменения сделают механизм защиты трудовых прав более предсказуемым, повысят прозрачность трудовых отношений и исключат произвольный подход к срокам и размеру повышения зарплат.