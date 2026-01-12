Скопин представил свою новогоднюю ель на Всероссийском конкурсе «Елки России»

Скопин представил свою новогоднюю ель на Всероссийском конкурсе «Ёлки России». Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас». Уточняется, что номинация звучит как"Елка России в малом городе или населенном пункте". Скопинская ель украшена оригинальными изделиями местных мастеров. Каждый желающий может поддержать своего фаворита в онлайн-голосовании до 23:59 12 января. В финал пройдет проект, набравший наибольшее количество голосов среди 147 проектов данной номинации.