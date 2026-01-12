Скончался рязанский футбольный судья Олег Ерохин

Ерохину было 53 года. Мужчины не стало 11 января. «Детский тренер по футболу и один из лучших судей Рязани и Рязанской области! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — отметили в посте.