Скончался рязанский футбольный судья Олег Ерохин
Ерохину было 53 года. Мужчины не стало 11 января. «Детский тренер по футболу и один из лучших судей Рязани и Рязанской области! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — отметили в посте.

