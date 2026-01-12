Рязанские ветеринары спасли циркового крокодила
Хирурги одной из ветеринарных клиник Рязани прооперировали циркового крокодила по кличке Люсьен. ЧП с рептилией произошло накануне Нового года. Об этом сообщили в ветеринарной клинике «Балу».
Животное доставили на экстренную операцию, врачи оказали необходимую помощь.
После процедур крокодила выписали и передали сотрудникам цирка.
Фото: ветеринарная клиника «Балу».