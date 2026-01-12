Рязанские ветеринары спасли циркового крокодила

Хирурги одной из ветеринарных клиник Рязани прооперировали циркового крокодила по кличке Люсьен. ЧП с рептилией произошло накануне Нового года. Об этом сообщили в ветеринарной клинике «Балу».