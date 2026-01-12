Рязань
Рязанские полицейские депортировали мигранта-педофила и шесть других иностранцев
Рязанские полицейские депортировали мигранта-педофила и шесть других иностранцев. Об этом сообщили 12 января в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее иностранцев из стран Средней Азии, Африки, Закавказья и Восточной Европы судили за убийство, контрабанду, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (педофилию), кражи, дропперство и организацию незаконной миграции.

Пребывание мужчин в России признали нежелательным.

Рязанские полицейские сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты покупали за свой счет.

Иностранцам запретили въезжать в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Фото в галерее — пресс-служба УМВД по Рязанской области.