Рязанские полицейские депортировали мигранта-педофила и шесть других иностранцев

Ранее иностранцев из стран Средней Азии, Африки, Закавказья и Восточной Европы судили за убийство, контрабанду, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (педофилию), кражи, дропперство и организацию незаконной миграции. Пребывание мужчин в России признали нежелательным. Рязанские полицейские сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты покупали за свой счет. Иностранцам запретили въезжать в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Фото в галерее — пресс-служба УМВД по Рязанской области.