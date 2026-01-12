Рязанцы смогут увидеть Юпитер на ночном небе в ближайшие дни

В ближайшие дни рязанцы смогут наблюдать за Юпитером, который ярко светит в созвездии Близнецов. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». 10 января Юпитер прошел точку противостояния, из-за чего он особо хорошо виден на небе всю ночь. Он выглядит как ярчайшая желтовато-белая звезда. На данный момент Юпитер является самым ярким объектом на ночном небе после Солнца и Луны. Уточняется, что его можно увидеть даже в центре города, где он поднимается выше всего в полночь и восходит сразу после захода Солнца.

Фото: Меридиан 39. Астрономия в Рязани