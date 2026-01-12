Рязань
Рязанцы смогут увидеть Юпитер на ночном небе в ближайшие дни
Фото: Меридиан 39. Астрономия в Рязани