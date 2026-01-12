Россиянам объяснили, могут ли уволить за опоздание на работу из-за непогоды

По словам юриста, в трудовом праве опоздание на работу из-за непогоды рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, поскольку обязанность сотрудника явиться к установленному началу рабочего дня закреплена в Трудовом кодексе. «Дисциплинарная ответственность допустима только тогда, когда работодатель докажет, что работник мог исполнить обязанность вовремя и не сделал этого по зависящим от него причинам. Если вина отсутствует, само опоздание перестает быть проступком в юридическом смысле», — заявил он. Опоздание менее четырех часов прогулом не считается. Увольнение в таком случае незаконно.

Юрист Илья Русяев объяснил, могут ли уволить за опоздание на работу из-за непогоды. Об этом 12 января он сообщил RT.

По словам Русяева, в российском трудовом праве опоздание на работу из-за непогоды рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, поскольку обязанность сотрудника явиться к установленному началу рабочего дня закреплена в Трудовом кодексе.

«Дисциплинарная ответственность допустима только тогда, когда работодатель докажет, что работник мог исполнить обязанность вовремя и не сделал этого по зависящим от него причинам. Если вина отсутствует, само опоздание перестает быть проступком в юридическом смысле», — заявил он.

Юрист уточнил, что опоздание менее четырех часов прогулом не считается. Следовательно, увольнение в таком случае незаконно, добавил эксперт. Работодатель может ограничиться замечанием или выговором.

Если сотрудника не было более четырех часов, то его могут уволить, разъяснил Русяев.

«Эта квалификация возможна лишь при отсутствии уважительной причины, а погодный фактор именно здесь приобретает практическое значение», — отметил он.

При этом, как сообщил эксперт, практика показывает, что в каждом случае применяется индивидуальная оценка обстоятельств.

Основой защиты работника становятся его корректные действия в день опоздания: своевременное уведомление руководителя, а также сбор и предоставление доказательств, подтверждающих влияние непогоды.

«При соблюдении процедуры работодатель обязан затребовать письменное объяснение и оценить тяжесть проступка с учетом реальных условий, в которых оказался работник. Именно на этом этапе погодные обстоятельства перестают быть бытовым аргументом и превращаются в юридически значимый факт», — заключил собеседник RT.