Роскомнадзор накажет 33 операторов связи за обход блокировок

Роскомнадзор выявил нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) у 33 операторов связи, используемых для фильтрации интернет-трафика от запрещенного в России контента. Об этом пишет Интерфакс. В ходе проверки были обнаружены 35 случаев несоответствия требованиям, заявили в пресс-службе ведомства. По информации РКН, по четырем фактам уже состоялись судебные разбирательства, и нарушителям выписали штрафы. Материалы по шести случаям направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Остальных операторов вызвали для составления протоколов, после чего их дела также передут в суд для привлечения к административной ответственности.

В ведомстве уточнили, что протоколы составляются в отношении операторов, не соблюдающих требования по пропуску интернет-трафика через ТСПУ. Штрафы за нарушения варьируются: для сотрудников — от 30 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей, а для компаний — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При повторных нарушениях штрафы для юридических лиц могут увеличиться до 3-5 миллионов рублей. Также должностные лица и предприниматели могут столкнуться с уголовной ответственностью за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ.

Ранее предоставление доступа к запрещенной информации внесли в перечень угроз безопасности Рунета. На конец октября 2025 года на сетях связи установили более 1,4 тысячи ТСПУ, через которые проходит трафик объемом более 130 Тбит/с. В ближайшие годы планируется переход на новую архитектуру, связанную с ТСПУ и АСБИ, что должно повысить эффективность работы с трафиком и отказоустойчивость систем.