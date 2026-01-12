Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
2 154
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 093
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 128
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 066
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Роскомнадзор накажет 33 операторов связи за обход блокировок
Роскомнадзор выявил нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) у 33 операторов связи, используемых для фильтрации интернет-трафика от запрещенного в России контента. Об этом пишет Интерфакс. В ходе проверки были обнаружены 35 случаев несоответствия требованиям, заявили в пресс-службе ведомства. По информации РКН, по четырем фактам уже состоялись судебные разбирательства, и нарушителям выписали штрафы. Материалы по шести случаям направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Остальных операторов вызвали для составления протоколов, после чего их дела также передут в суд для привлечения к административной ответственности.

