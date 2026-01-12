Опубликован прогноз погоды на 13 января в Рязанской области

Во вторник, 13 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Гололедица. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13, -8°С, днём -10, -5°С.