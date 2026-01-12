Несколько российских городов вошли в топ-100 самых безопасных в мире

Несколько российских городов вошли в список самых безопасных городов мира. Нижний Новгород занял 56-е место в мировом рейтинге, а Казань расположилась на 72-й позиции. Следом за ними идут Калининград, который занял 78-е место, и Москва, закрывшая топ-100. Санкт-Петербург не попал в сотню, но занял 111-е место. Первое место в мировом рейтинге досталось Абу-Даби (ОАЭ), следом идут Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ). В пятерку самых безопасных городов также вошли Тайбэй (Тайвань) и Шарджа (ОАЭ).

Об этом сообщили в телеграм-канале «Лента дня».

