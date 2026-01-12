На трех улицах Рязани отключили холодную воду
В понедельник, 12 января, с 09:00 холодную воду отключили по адресам: улица Подгорная, дом № 21; проезд Щедрина, дома №№ 12/25, 13, 13-а, 13-б, 14 (МБОУ Школа № 8), 15, 15-а, 15-б, 16; улица Щедрина, дома №№ 34, 36. Подачу ресурса обещают восстановить к 17:00.
На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
В понедельник, 12 января, с 09:00 холодную воду отключили по адресам:
- улица Подгорная, дом № 21;
- проезд Щедрина, дома №№ 12/25, 13, 13-а, 13-б, 14 (МБОУ Школа № 8), 15, 15-а, 15-б, 16;
- улица Щедрина, дома №№ 34, 36.
Подачу ресурса обещают восстановить к 17:00.