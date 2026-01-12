МВД предложило изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав

МВД предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на права. Об этом 12 января сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на документ ведомства.

Так, предлагается запретить использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники на экзамене.

Срок сдачи практики хотят сократить с 180 до 60 дней.

Помимо этого, МВД предложило заменить бумажные справки о состоянии здоровья на электронные.

Ведомство также намерено ввести новое основание для прекращения действия прав: если водитель не явился на обязательный внеочередной медосмотр, его отсутствие будет считаться основанием для признания водительского удостоверения недействительным.

По данным «Парламентской газеты», проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.