МВД предложило изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав
Так, предлагается запретить использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники на экзамене. Срок сдачи практики хотят сократить с 180 до 60 дней. Помимо этого, МВД предложило заменить бумажные справки о состоянии здоровья на электронные. Ведомство также намерено ввести новое основание для прекращения действия прав: если водитель не явился на обязательный внеочередной медосмотр, его отсутствие будет считаться основанием для признания водительского удостоверения недействительным.

