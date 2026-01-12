Минобороны: за четыре часа над Россией сбили 56 БПЛА

В Минобороны рассказали, что за четыре часа средствами ПВО сбиты 56 украинских БПЛА. Среди них: 21 — над территорией Республики Крым, 18 — над Краснодарским краем, 8 — над акваторией Азовского моря, по 4 — над Брянской и Курской областями, 1 — над Воронежской областью. Напомним, последний раз угрозу БПЛА опасности в Рязанской области объявляли 10 января.