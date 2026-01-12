Каждый десятый россиянин почувствовал выгорание после новогодних праздников

Каждый десятый россиянин признался, что в начале года сильнее всего ощущает выгорание и усталость от работы, а треть считает январь самым сложным месяцем для карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Level Group.

Еще 24% опрошенных хотели бы продлить праздники и взять отпуск. Из них 5% уже запланировали отдых, 6% не могут позволить себе отпуск из-за финансов, а 13% не получили согласие от руководства.

При этом 29% респондентов воспринимают январь как время для спокойного планирования и старта новых проектов. Еще 36% не видят разницы между январем и другими месяцами и считают его обычным рабочим периодом.

Опрос провели среди более чем 1,2 тысячи жителей городов-миллионников России.