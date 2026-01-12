Годовалый ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в Рязанской области

Напомним, авария произошла днем 10 января на улице Московской в Касимове. Столкнулись «Фольксваген Бора» и «Опель Мерива». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам автомобиля «Опель» в возрасте 39 и 63 лет, а также годовалому ребенку. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.