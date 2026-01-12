ЦБ оставил курс доллара выше 78 рублей после двухнедельного перерыва

Центральный банк России объявил официальный курс доллара США на вторник, 13 января, составившим ₽78,7913, евро — ₽91,9668, а юаня — ₽11,2856. Эта информация размещена на сайте регулятора. В период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ЦБ установил следующие курсы валют: доллар — ₽78,2267, евро — ₽92,0938, юань — ₽11,1592. Так, доллар вырос в цене на 56,46 копеек, евро снизился на 12,7 копейки, а курс юаня увеличился на 12,64 копейки.