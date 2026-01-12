Более 40 тысяч человек посетили новогодние мероприятия в Рязани

По данным полиции, в праздничных мероприятиях «Новогодняя столица России 2026» приняло участие более 40 тысяч жителей и гостей региона. В охране общественного порядка было задействовано более 1500 сотрудников. Нарушений общественного порядка на праздничных мероприятиях не допущено.

Более 40 тысяч человек посетили новогодние мероприятия в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в праздничных мероприятиях «Новогодняя столица России 2026» приняло участие более 40 тысяч жителей и гостей региона. В охране общественного порядка было задействовано более 1500 сотрудников.

Нарушений общественного порядка на праздничных мероприятиях не допущено.