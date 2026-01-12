Более 180 км линий электропередачи восстановили в Рязанской области после циклона

К вечеру понедельника специалисты завершили восстановление электроснабжения в большинстве населенных пунктов Рязанской области, которые пострадали от новой волны непогоды. Уточняется, что энергетики уже восстановили более 180 км воздушных линий электропередачи и ввели в работу 234 трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ. В процессе работ убрано 230 упавших деревьев, заменено 154 поврежденных изолятора, 12 опор и 14 траверс. В зоне особого внимания остаются Клепиковский и Касимовский округа.

Из-за циклона, обрушившегося на регион в ночь на 12 января, обрывались провода и упали деревья на линии электропередачи.

В зоне особого внимания остаются Клепиковский и Касимовский округа, куда для ускорения восстановительных работ передислоцированы бригады из соседних районов.

