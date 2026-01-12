Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек

Абиссинский кот из России занял первое место в рейтинге самых красивых представителей семейства кошачьих 2025 года, набрав более 19,7 тысяч баллов. Об этом пишет ТАСС. Второе место досталось шотландской вислоухой кошке из Таиланда с результатом 18,5 тысяч баллов. В общем рейтинге участвовали около 1,5 тысяч кошек со всего мира. В предварительном рейтинге 2026 года лидером также остается кот из России — короткошерстный британец, набравший 550 баллов.

Фото: Страница Elena Cattery Darlen Fleur в социальных сетях