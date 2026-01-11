Врачи рассказали о последствиях пьянства на праздниках

Об этом «Газете.Ru» рассказал нарколог Руслан Исаев. По его словам, чрезмерное употребление алкоголя в Новый год может вызвать рассеянность и снижение внимания на срок до 14 дней. Врач отметил, что когнитивные функции восстанавливаются в течение 1-2 недель после детоксикации, даже при тяжелом отравлении. Однако нарушение когнитивных функций может сохраняться дольше периода употребления алкоголя.

