В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария произошла на 276-м километре трассы Р-22 «Каспий». Две фуры столкнулись лоб в лоб. Сообщается, что один из водителей погиб. Официальной информации о происшествии нет.
