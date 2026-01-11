В России на 5 дней перенесут крайний срок оплаты ЖКХ

В России на 5 дней перенесут крайний срок оплаты ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

По его словам, крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта. Депутат отметил, что это позволит избежать просрочек и начисления пени.

По словам парламентария, данный закон направлен на поддержку россиян, получающих зарплату позже 10-х чисел месяца.