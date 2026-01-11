Украинские БПЛА атаковали Воронеж. Четыре человека были ранены, одна из них умерла в реанимации

По его словам, Воронеж 10 января подвергся одной из самых сильных атак БПЛА с начала СВО. ВСУ атаковали гражданские объекты. Ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов.

Украинские БПЛА атаковали Воронеж. Четыре человека были ранены, одна из пострадавших позднее умерла в реанимации. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, Воронеж 10 января подвергся одной из самых сильных атак БПЛА с начала СВО. ВСУ атаковали гражданские объекты.

Ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов.

Пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж скончалась в реанимации.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию (…), но ранения оказались слишком тяжелыми», — сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ещё трое человек пострадали, один из них в больнице.