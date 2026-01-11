Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
3 минуты назад
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
Вчера 10:06
794
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
8 748
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
933
Украинские БПЛА атаковали Воронеж. Четыре человека были ранены, одна из них умерла в реанимации
Украинские БПЛА атаковали Воронеж. Четыре человека были ранены, одна из пострадавших позднее умерла в реанимации. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, Воронеж 10 января подвергся одной из самых сильных атак БПЛА с начала СВО. ВСУ атаковали гражданские объекты.

Ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов.

Пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж скончалась в реанимации.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию (…), но ранения оказались слишком тяжелыми», — сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ещё трое человек пострадали, один из них в больнице.