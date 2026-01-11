Рязанцы смогут увидеть северное сияние

По данным специалистов, сейчас наблюдается сильный всплеск полярных сияний в центральных и северных регионах России. Пик ожидается с 19:30 до 21:00 (мск). При чистом небе сияния будут видны в диапазоне широт от 55 до 75 градусов. На широтах от 50 до 55 градусов сияния можно зафиксировать на фотоаппараты и телефоны.

Рязанцы смогут увидеть северное сияние. Об этом сообщает ИКИ РАН.

По данным специалистов, сейчас наблюдается сильный всплеск полярных сияний в центральных и северных регионах России. Пик ожидается с 19:30 до 21:00 (мск).

При чистом небе сияния будут видны в диапазоне широт от 55 до 75 градусов. На широтах от 50 до 55 градусов сияния можно зафиксировать на фотоаппараты и телефоны.