После публикации РЗН. инфо на мосту через Оку начались ремонтные работы
Ранее РЗН. инфо опубликовало видео с моста через Оку, дорожное покрытие которого испортилось после непогоды. На следующий день после публикации на мосту начались ремонтные работы. На месте образовалась крупная пробка.
