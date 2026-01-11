Рязань
После публикации РЗН. инфо на мосту через Оку начались ремонтные работы
На следующий день после публикации на мосту начались ремонтные работы. На месте образовалась крупная пробка.