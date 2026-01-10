Рязанцы пожаловались на испорченное дорожное покрытие на мосту через Оку

По словам местных жителей, покрытие на мосту за праздники пришло в очень плохое состояние. «Все ямы, которые были залатаны, открылись и появились новые. Ехать опасно», — отметил рязанец.