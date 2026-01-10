Власти намерены пригласить Третьяка на открытие хоккейной площадки в Скопин

«В одном из районов Скопина мы реализовали отдельный проект по обустройству двора с хоккейной площадкой, посвящённого легендарному хоккеисту Владиславу Третьяку. Инициатива получила поддержку губернатора, были привлечены бюджетные средства, помощь бизнеса и спонсорских фондов. Мы планируем торжественное открытие площадки и рассчитываем пригласить в Скопин самого Владислава Третьяка», — сообщил в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» зампред правительства Рустам Халиков.

Сегодня здесь уже поставлена хоккейная коробка, выполнен мурал с изображением Владислава Третьяка, проведено комплексное благоустройство территории. Дополнительно устанавливаются декоративные элементы наружного освещения в стилистике советского мультфильма „Чемпионы“. Эти проекты существуют отдельно, но вместе они формируют качественно новую городскую среду.

Мы планируем торжественное открытие площадки и рассчитываем пригласить в Скопин самого Владислава Третьяка. Тем более что город исторически связан с хоккеем: по воспоминаниям старожилов, в советское время многие скопинские игроки вышли на высокий, союзный уровень», — отметил Халиков.

