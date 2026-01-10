В рязанском Перинатальном центре родились первые в этом году двойняшки
Малыши с весом 2390 и 2480 г появились на свет в канун Рождества. Отмечается, что дети родились недоношенными и в настоящее время находятся под контролем специалистов отделения патологии новорождённых.
В рязанском Перинатальном центре родились первые в этом году двойняшки. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
